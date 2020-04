Coronavirus, ultimi 10 giorni +50% guariti. Calano le terapie intensive: -99

Coronavirus, oggi +3.836 casi: giù ricoveri e record guariti

Sale a 139.422 il numero di italiani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia, con un aumento in un giorno di 3.836 unità. Torna a salire dunque la curva: ieri l'aumento era stato di 3.039, lunedì di 3.599. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel punto stampa delle 18. E' però anche il giorno del record dei guariti: 2.099 in 24 ore (ieri erano stati 1.555), con il totale che sale a ​26.491. E frena l'incremento dei decessi: 542 oggi, contro i 604 di ieri e i 636 di lunedì: il totale delle vittime è di ​17.669. Le persone attualmente positive sono 95.262, con una crescita di 1.195 unità (ieri di 880, record di sempre). Prosegue il calo dei ricoveri: quelli ordinari sono diminuiti di 233 unità (oggi sono 28.485), quelli in terapia intensiva di 99 (il totale scende quindi a 3.693). I pazienti in isolamento domiciliare, infine, sono 63.084.

Coronavirus, in un giorno 51.680 tamponi: solo 7,4% positivi

In 24 ore è record di tamponi eseguiti nel nostro Paese: sono stati 51.680, di gran lunga il numero più alto dall'inizio dell'epidemia (ieri erano stati 33.713). Di questi, solo il 7,4% è risultato positivo. Sono i dati del bollettino della Protezione Civile, che oggi ha visto tornare a crescere la curva, crescita che potrebbe avere una spiegazione anche nel numero così elevato di tamponi.

Coronavirus, Borrelli: "Raccolte donazioni per 113,5 mln di euro"

"Ad oggi sul conto corrente della protezione civile sono state raccolte donazioni per 113.557.000 euro, circa 25 milioni dei quali già spesi per dispositivi di protezione individuale e ventilatori". Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa al Dipartimento della protezione civile.

Coronavirus, Borrelli, domani partono altri 84 medici task force

"Domani partirà il terzo contingente di 84 medici della task force di protezione civile, destinati alle regioni più colpite: in totale con domani saranno 180 i medici della task force, cui vanno aggiunti 116 medici e sanitari internazionali". Ha aggiunto Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana. "Due team di medici sono arrivati oggi dalla Romania e dalla Norvegia- ha aggiunto Borrelli - Ed è arrivato anche un carico di disinfettante dall'Austria grazie al meccanismo europeo di protezione civile".