Corte Costituzionale, Dino Martirano è il nuovo responsabile comunicazione

Corte Costituzionale, Dino Martirano è il nuovo responsabile della comunicazione

Sarà Dino Martirano a ricoprire la carica di responsabile della comunicazione della Corte Costituzionale, dal prossimo 16 gennaio. Giornalista professionista dal 1992, Martirano si è laureato in Scienze politiche all’Università La Sapienza, ed è socio dell’Associazione stampa parlamentare. Dal 1985 è una firma del Corriere della Sera, dove dapprima si è occupato di cronaca giudiziaria, sistema radiotelevisivo, politica e grandi eventi, e poi ha assunto un incarico all’Ufficio centrale del giornale.

Per il nuovo responsabile non si tratta della prima carica istituzionale, visto che da novembre 2019 a ottobre 2022 ha ricoperto il ruolo di portavoce del ministro dell’Interno e di Capo ufficio stampa e comunicazione del Viminale.

Nel 2013 ha co-firmato “Election Day. Tutto sul voto per il Parlamento e le Regioni” edito dal Corriere della Sera.