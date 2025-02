I tre colpi sulla fronte e il velo di seta, che cosa succede quando muore un Papa

Che cosa succede quando muore un Papa, la procedura

La scomparsa di un Pontefice dà il via a un cerimoniale tramandato da secoli. Il primo passo consiste nell'accertamento formale della morte, compito del camerlengo, il cardinale preposto alla Camera Apostolica. È lui che, per confermare il decesso, bussa con un piccolo martello per tre volte sulla fronte del Papa, chiamandolo con il nome di battesimo. Subito dopo, provvede a sigillare le stanze pontificie, mentre il cardinal vicario di Roma diffonde l’annuncio ufficiale al mondo intero.

Nel frattempo, una delle ante del portone della Basilica di San Pietro viene richiusa, e le campane iniziano a rintoccare a martello. Sempre il camerlengo, in seguito, rimuove e distrugge l’Anello del Pescatore – una delle insegne che il Pontefice riceve all’inizio del pontificato e porta all’anulare della mano destra – e frantuma anche il sigillo di piombo con il quale il Papa autenticava le lettere apostoliche.

A questo punto, la salma del Papa viene trasferita alla Cappella Sistina attraverso una lunga processione di cardinali e altre figure vaticane di rilievo. Qui il corpo viene imbalsamato e vestito con i paramenti pontifici: la mitria bianca, la casula rossa e il pallio di lana bianca con croci nere.

Il giorno successivo, il feretro viene collocato nella Basilica di San Pietro, dove rimane esposto per tre giorni per consentire ai fedeli di porgere l’estremo saluto. Nel frattempo iniziano i cosiddetti Novendiali (da novem dies, “nove giorni”), le celebrazioni in suffragio del Papa, cui fa seguito la Missa poenitentialis in San Pietro, alla presenza delle delegazioni statali di tutto il mondo. Tradizionalmente, il servizio funebre si svolge presso l’altare pontificio del Bernini, sotto la cupola della basilica, ma in tempi recenti si è optato per la celebrazione in Piazza San Pietro.

Prima di chiudere e sigillare la bara, il volto del Papa viene coperto da un velo di seta. La consuetudine prevede poi la sepoltura nelle Grotte Vaticane, sotto la Basilica, dove sono custodite le spoglie di san Pietro, primo Papa e fondatore della Chiesa. Tuttavia, il Pontefice può lasciare indicazioni diverse riguardo al luogo di sepoltura.