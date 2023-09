Cosenza, 28enne travolto sui binari mentre guardava i fuochi d'artificio

Travolto su binari nel Cosentino mentre guarda fuochi artificio

Tragedia nella notte ad Amantea, nel Cosentino. Attorno all’una, un giovane di 28 anni è stato travolto da un treno a Campora, frazione del centro dell'alto Tirreno. La tragedia è avvenuta durante i fuochi di artificio per la festa di San Francesco. Da quanto si è appreso, il giovane era sui binari assieme ad altre persone tra cui la sorella. L’impatto con l’Intercity è stato fatale. Le altre persone presenti sono riuscite a salvarsi. Le indagini sono in corso.

Circolazione sospesa per 3 ore

Angoscia e dolore nel Cosentino per la tragica morte di Francesco Paradiso. Il 28enne è stato travolto e ucciso nella notte da un treno in transito alla stazione ferroviaria di Campora, frazione di Amantea, nel Cosentino. Da quanto si è appreso, il giovane, nato a Como, ma da sempre residente a Campora, si trovava nei pressi dei binari assieme ad alcuni amici e alla sorella per guardare i fuochi d’artificio. A causa del violento impatto è stato necessario sospendere la circolazione ferroviaria per oltre tre ore.