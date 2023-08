Operai morti, l'ultimo inquietante post: "Mentre saldavo mi è uscita la croce"

Operai morti, l'ultimo inquietante post di uno dei lavoratori

Poche ore prima del drammatico incidente di Brandizzo, uno degli operai deceduti, Michael Zanera, 34enne di Vercelli, aveva postato sul suo profilo Instagram una immagine alla luce dei fatti che risulta ora inquietante. La foto riprende un binario sul quale l'uomo sta lavorando, e la saldatura assume la forma di una croce. Il commento di Zanera, scritto sopra la foto: "E' la prima volta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi e' uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me".

Treno investe operai: procura di Ivrea apre fascicolo

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo in merito all'incidente sul lavoro di questa notte alla stazione di Brandizzo, sulla linea ferroviaria Torino-Milano, nel quale sono morti cinque operai, travolti da un Treno in transito. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti.

Il sindaco di Brandizzo: "Incidente per un errore di comunicazione"

"Da notizie che ho avuto dagli operai presenti, pare ci sia stato un problema di comunicazione tra la squadra presente sul posto e chi doveva coordinare i lavori. Ma sarà la magistratura a fare chiarezza su quello che è successo". Così il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, in merito alla tragedia di questa notte nei pressi della stazione ferroviaria, dove hanno perso la vita cinque operai. "Il nostro pensiero oggi va alle famiglie dei ragazzi coinvolti - aggiunge il sindaco - questa è una tragedia per tutta la nostra comunità".