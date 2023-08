Treno a 160 km /h uccide cinque operai nel Torinese. "Frammenti umani ovunque"

Treno travolge operai a lavoro sulla ferrovia: "Scena da brividi". Il bilancio è di cinque morti e due feriti. I dettagli

Dramma nella notte nel Torinese, un treno che viaggiava a 160 km/h ha travolto e ucciso cinque operai che lavoravano sulla ferrovia e ci sarebbero anche altri due feriti. Il tragico incidente è avvenuto alla stazione di Brandizzo, il convoglio non ha lasciato scampo alle vittime, trascinate per centinaia di metri. I due operai feriti, trasportati in ospedale, non sono stati colpiti e sarebbero solo molto spaventati. Le vittime lavoravano per la ditta Sigifer di Borgo Vercelli. Altri due operai, fra cui il caposquadra, sono riusciti a mettersi in salvo.