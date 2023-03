Cosenza, smantellata una rete di spaccio stupefacenti: 15 arresti

Cosenza, blitz nelle piazze dello spaccio: 20 misure cautelari

La Polizia di Stato di Cosenza, nelle prime ore di oggi 14 marzo, ha eseguito 20 ordinanze di misure cautelari, 5 in carcere, 10 agli arresti domiciliari e 5 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, di estorsione e detenzione abusiva di armi.

L’operazione, denominata “Pressing”, è l’epilogo di un’intensa attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile cosentina, che ha consentito di cristallizzare una diffusa operatività degli indagati che, in un periodo di circa 12 mesi, hanno posto in essere un sistematico smercio di sostanze stupefacenti in città e nel suo hinterland: la continuità e la costanza nelle attività di spaccio, per i complessivi 30 indagati, emergono chiaramente da 200 capi d’imputazione formulati dalla Procura della Repubblica. Per l’esecuzione delle misure cautelari sono state impiegate circa 150 agenti.