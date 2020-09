Covid-19, Italia: nuovi casi in aumento. Francia: quarantena da 14 a 7 giorni

Coronavirus, bollettino quotidiano

Sono 1.616 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.597. I nuovi casi sono in aumento rispetto ai 1.597 registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 98.880 tamponi, per un totale di 9.653.269 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile.

Il totale dei dimessi/guariti è di 212.432 (+547), mentre il totale degli attuali positivi è di 36.767 (+1.059). Attualmente sono 1.849 i ricoverati con sintomi, di questi 175 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 34.743 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (257), Veneto (173), Emilia-Romagna (152), Lazio (148), Toscana (147) e Campania (140).

Covid, Francia: la quarantena passa da 14 a 7 giorni

Il primo ministro francese, Jean Castex, ha confermato che la durata della quarantena per chi è stato in contatto con persone contagiate dal coronavirus sarà ridotta da 14 a 7 giorni. Il governo francese vuole evitare un nuovo lockdown nazionale per arginare la diffusione del coronavirus, poiché il paese sta assistendo a un "netto peggioramento" dell'andamento dell'epidemia da coronavirus. Ad affermarlo è sempre il primo ministro che ha anche avvertito: "Il virus non è diminuito di intensità".

Castex ha anche aggiunto che in Francia sono ora 42 i dipartimenti dove il coronavirus circola più attivamente e quindi in allerta rossa, spiegando che "questa classificazione consente al prefetto, in collaborazione con le autorità sanitarie e i funzionari locali, di attivare ulteriori misure di riduzione del rischio, in particolare sull'uso di mascherina, gli assembramenti in spazi pubblici, i grandi eventi o gli orari di apertura di alcuni negozi". Castex ha chiesto quindi ai prefetti interessati di proporre" entro lunedì misure aggiuntive".

Coronavirus Spagna

La Spagna ha registrato nelle ultime 24 ore altri 4.708 casi di coronavirus e 46 morti. In totale le infezioni registrate dall'inizio dell'epidemia sono 566.326 e le vittime 29.747.

Liguria coronavirus

Sono 82 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, stando a quanto riportato nel bollettino odierno diffuso dalla Regione. Sono stati 2712 i tamponi effettuati, 262.222 da inizio emergenza. In ospedale sono ricoverate 108 persone, 6 in più di ieri. Di questi 12 sono in terapia intensiva. La maggior parte dei ricoveri, nel territorio spezzino: sono 71, con un incremento di 5 pazienti rispetto a ieri. Tra questi, 7 sono in terapia intensiva. Non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore: le vittime da inizio emergenza sono 1579.

Calabria coronavirus

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 170.074 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.683 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 168.391”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 98 (dato invariato da 6 giorni). “Territorialmente – prosegue il bollettino regionale - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 13 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza 10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 84 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria 4 in reparto; 88 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti. Crotone 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 186 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione). I ricoverati del setting ‘fuori regione’ (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza.

Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'Ao di Cosenza sono dieci, di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting ‘fuori regione’. I migranti gestiti dell'Asp di Cosenza sono 53 e nel bollettino sono inseriti nel setting ‘Altra Regione o Stato Estero’. Sempre a Cosenza oggi si registrano 4 casi: 3 da contact tracing e uno da rientro. A Reggio Calabria si registrano due nuovi casi riconducibili al focolaio di Oppido”.

Nel bollettino, infine, la Regione riferisce che “dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.740. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale”.

Lombardia coronavirus

Diminuiscono i ricoveri per coronavirus in Lombardia nella giornata odierna. Le terapie intensive scendono di 3 unità a 27. I ricoveri non in t.i. diminuiscono di 10 unità a 246. Sono 257 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia, contro i 245 di giovedì. Di questi, 33 sono 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico. I decessi salgono da 1 a 4. I tamponi effettuati sono pari a 17.986, in linea con il giorno precedente. I guariti crescono di 114 a 77.318. La suddivisione per provincia vede 78 casi nel Milanese, di cui 42 a Milano città; ve ne sono 41 nel Bresciano, 31 nel Monzese, 23 a Varese, 22 a Mantova, 21 a Pavia, 15 a Bergamo. Inoltre 6 in provincia di Como e di Lecco, 4 a Cremona, 3 a Lodi, 0 a Sondrio.

Piemonte coronavirus

Sono 27.092 (+30 rispetto a ieri) i pazienti guariti dal Coronavirus in Piemonte: 3388 (+5) ad Alessandria, 1615 (+1) Asti, 850 (+1) Biella, 2599 (+1) Cuneo, 2.424 (+2) Novara, 13.871 (+17) Torino, 1171 (+1) Vercelli, 991 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 provenienti da altre regioni. Altri 373 sono “in via di guarigione”, cioè negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.

Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus: 681 ad Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Sono 33.578 (+ 57 casi rispetto a ieri, di cui 48 asintomatici) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4234 Alessandria, 1927 Asti, 1092 Biella, 3220 Cuneo, 3101 Novara, 16.721 Torino, 1602 Vercelli, 1199 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

I restanti 195 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 102 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1849. I tamponi diagnostici finora processati sono 631.085, di cui 353.415 risultati negativi.