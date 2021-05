Cronache

Lunedì, 3 maggio 2021 - 14:52:00 Covid-19, l'annuncio-choc: "Dal 21 giugno basta con il distanziamento" Boris Johnson si dice ottimista sull'andamento del Coronavirus in Inghilterra, ma il Parlamento invita a non dare un "liberi tutti" per le vacanze all'estero