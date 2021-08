Hotel e ristoranti in crisi anche post Covid. In Ue è penuria di manodopera

Con la ripresa economica in primavera Andrew Baxter spiega di non aver avuto scelta: “Ho dovuto aumentare gli stipendi dei miei circa 50 camionisti del 20%, solo per mantenerli. L'amministratore delegato di Europa Worldwide, una società di logistica britannica, non aveva mai visto una cosa del genere nei suoi 27 anni di carriera. “Senza l'aumento di stipendio, sarebbero andati altrove. Con gli straordinari, la maggior parte di loro ora guadagna circa 50.000 euro l'anno".

Dall'altra parte della Manica, al Le Meurice, il palazzo parigino, reclutare personale di cucina è ormai una missione impossibile. “Di solito i nostri annunci sul nostro sito attirano i candidati. Ma al momento non riceviamo un CV, afferma Amel Ziani Orus, il suo direttore delle risorse umane. Abbiamo chiamato tre società di reclutamento e nessuna è riuscita a offrirci un CV", riporta Le Monde.

Il mercato del lavoro fatica a tornare ai livelli pre-pandemia. La disoccupazione in Ue è rimasta al 7,1% a giugno, mezzo punto sopra dicembre 2019. Stesso discorso in Uk, dove la disoccupazione è stata del 4,7% da aprile a giugno, in aumento di quasi un punto. Niente di catastrofico rispetto alla portata dello shock della pandemia, ma a priori una situazione che si porrebbe favorevole per il reclutamento.

Eppure in tutta Europa - e il fenomeno è lo stesso negli Stati Uniti - le imprese stanno affrontando una grave carenza di manodopera. Negli hotel e nei ristoranti, nei trasporti, nella logistica, nell'edilizia, nell'industria, nell'assistenza domiciliare, nella sanità, nelle pulizie, nei negozi o persino nell'IT, attualmente non ci sono abbastanza candidati. Sul sito di reclutamento Indeed gli annunci prolificano: in Italia il loro numero supera del 30% il livello pre pandemia; in Germania e Regno Unito del 22%; nei Paesi Bassi del 19%; in Francia del 9%. Solo la Spagna, più dipendente dal turismo internazionale e dove il sostegno del governo all'economia è stato più limitato, deve ancora ritrovare il livello pre-2020.

Lo stesso vale per StepStone, una società con siti di reclutamento in tutta Europa. In Germania parla di "Jobwunder" ("il miracolo dell'occupazione"), con richieste particolarmente forti nel commercio e nel trasporto su strada. In Francia, gli annunci di hotel e ristoranti sono raddoppiati dall'inizio dell'anno. "Nel settore della cucina, che era già in grande tensione, la situazione è drammatica", spiega Alain Jacob, fondatore della società di reclutamento AJ Conseil, specializzata nel settore alberghiero e della ristorazione. Inaudito nei ventotto anni di esistenza dell'azienda. Carenze nella quantità o nella competenza. Non abbiamo mai avuto così poche risposte ai nostri posti vacanti".

La carenza è tale che a volte può soffocare la ripresa economica. In Danimarca, secondo un sondaggio di giugno del quotidiano danese Berlingske, il 21% delle grandi aziende afferma di aver dovuto rinunciare agli ordini per mancanza di manodopera. In Svezia, alcuni ristoranti hanno dovuto ridurre i menu e gli orari di apertura.

La pandemia ha fortemente rimodellato il mercato del lavoro. Con la chiusura di interi comparti i dipendenti hanno avuto il tempo di porsi domande e indirizzare i propri progetti altrove. “Alcuni - scrive il quotidiano francese - sono andati ad aprire il loro ristorante a Marrakech o in Portogallo”, continua la signora Ziani Orus, di Meurice. I dipendenti sono giovani, non vogliono starsene seduti a non far niente, anche quando sono pagati". C'è chi ne ha approfittato per cambiare lavoro, e liberarsi da orari prolungati e condizioni di lavoro molto difficili. In Germania il sindacato alimentare e alberghiero stima che un dipendente su sei ha abbandonato, ovvero 275.000 in meno su base nazionale. Secondo Dehoga, l'organizzazione dei datori di lavoro del settore, ad attrarre particolarmente sarebbero stati i settori della logistica (Amazon) e del commercio (Aldi, Lidl), che si rivolgono specificamente ai lavoratori degli hotel e il cui lavoro è esploso con il boom dell'e-commerce.

(Segue...)