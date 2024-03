Covid e false vaccinazioni: chiesto il processo per Madame e Camila Giorgi

Falsi vaccini Covid: chiesto il processo per Madame e Camila Giorgi

La procura di Vicenza ha richiesto il rinvio a giudizio della cantante Madame (Francesca Calearo all’anagrafe), della tennista professionista Camila Giorgi e delle altre 19 persone iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle false vaccinazioni Covid 19 per ottenere i green pass. A riportare la notizia è il 'Corriere Veneto'. Secondo quanto riporta il quotidiano, a vario titolo sono accusati dei reati di falso ideologico (è il caso di Madame e Giorgi), corruzione e peculato.

Ora il giudice per le indagini preliminari deciderà di accogliere o meno la proposta del sostituto procuratore Gianni Pipeschi. L’intera vicenda, ricorda il quotidiano locale, è nata da una segnalazione dell’Usl 8, che aveva individuato una quantità sospetta di vaccinazioni in due studi medici. Erano quindi scattate le indagini della squadra mobile, che avevano portato all’arresto dei due dottori, poi ristretti ai domiciliari all’inizio del 2022. "Una misura annullata per entrambi poco dopo, perché non sarebbe esistito il pericolo della reiterazione del reato", spiega il Corriere.