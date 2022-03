Covid? No, influenza. Quasi 300mila casi in una settimana

Influenza a quota 282mila casi in una settimana

L'ultima settimana ha registrato 282 mila casi di influenza, con una curva epidemica che prosegue la risalita e ha raggiunto un'incidenza pari a 4,76 casi per mille abitanti. Ai massimi dall'inizio della stagione anche il numero di campioni positivi per virus influenzali, che supera il 30%. Sono i dati dell'ultimo rapporto del sistema di sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità..

Influenza e sindrome simil-influenzale anomala

La stagione influenzale appare anomala: nella terza settimana dell'anno era iniziato il calo poi dall'inizio di marzo la ripresa dei nuovi casi di sindromi simil-influenzali. Sono 5 milioni gli italiani che sino ad oggi sono finiti ko per l'influenza. I più colpiti sono i bambini di 5 anni: incidenza di 14,82 casi per mille nella settimana dal 14 al 20 marzo (la scorsa settimana 11,82). Anche la fascia 5-14 anni ha una tendenza alta: 6,94 casi per mille nella classe (erano 5,06 la settimana precedente) e sono 4,45 nella fascia 15-64 (rispetto a 3,62). Mentre negli over-65 sono 1,77.

Influenza e sindrome simil-influenzale, i casi nelle regioni italiane

Come incidono le sindromi simil-influenzali sulle regioni italiane: in Piemonte con 8,54 casi per mille (6,40 la scorsa settimana) mentre in Lombardia siamo a quota 6,15 (contro 5,10), nella provincia autonoma di Bolzano 4,70 (contro 2,09). Friuli Venezia Giulia a 4,87 (contro 1,41) e Liguria 5,38 (contro 4,48). Emilia Romagna a 6,78 (4,86), Toscana 3,93 (contro 3,04), Umbria 13,50 (contro 12,09), Marche 9,30 (contro 5,82), Abruzzo 5,57 (rispetto a 4,55), Puglia 4,33 (3,96) e Sicilia 4,99 (contro 3,84). In controtedenza Basilicata e Sardegna dove non si registra una risalita dei casi.

