Cracco, la moglie manager e i debiti da 4,6mln per il ristorante in Galleria

Carlo Cracco, da Masterchef ai tre ristoranti milanesi (che hanno accumulato debiti)

Dopo aver abbandonato gli schermi di Masterchef per dedicarsi al suo impresario gastronomico, lo chef Carlo Cracco è diventato un'uomo tutto casa e lavoro, dividendosi tra i tre rinomati ristoranti a Milano, fra i Navigli e la Galleria Vittorio Emanuele, e la famiglia costruita con Rosa Fanti, seconda moglie dello chef e manager delle sue attività.

Dietro lo chef severo e rigoroso, familiare ai telespettatori del programma di cucina, si cela un Cracco nelle vesti di marito sorprendentemente diverso. Al suo fianco nella gestione professionale e familiare c'è Rosa Fanti, sua moglie, che collabora strettamente con lui sia in ambito professionale che nel privato, nella cura della loro famiglia allargata che comprende le due figlie di Cracco, Sveva e Irene, nate da un precedente matrimonio, e i figli avuti con Rosa, Pietro e Cesare. La donna, più giovane di Cracco di diciassette anni, è laureata in Scienze della Comunicazione e svolge il ruolo di manager per il marito, nella coordinazione delle sue imprese gastronomiche, un impero culinario che non decolla a causa dei debiti e delle perdite economiche.

Infatti i suoi tre ristoranti milanesi sembrano essere in una situazione di stallo, in particolare quello in Galleria, che negli ultimi cinque anni ha accumulato debiti da oltre 4,6 milioni di euro con il patrimonio netto che si è ridotto a 246 mila euro. Una situazione che, forse, risente ancora della pandemia che ha colpito duramente anche il settore della ristorazione di lusso. Nonostante il talento e la dedizione, l’impresa di Cracco vacilla o quanto meno stenta a prendere quota, chissà che con la moglie alle redini la situazione non prenda risvolti positivi.