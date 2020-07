Crema, professore trovato morto: "Nessun colpo di pistola". Indagata la moglie

La morte del professor Mauro Pamiro di 44 anni resta avvolta nel mistero. L'autopsia ha escluso che possa essere avvenuta con un colpo di pistola, nonostante la presenza di un foro nella fronte. Per gli scenziati le cause del decesso sono da ascrivere alle lesioni causate da "precipitazione". Il cadavere - riporta il Corriere della Sera - è stato ritrovato senza scarpe e con un foro in fronte, alle 8 di lunedì mattina all’interno di un cantiere in via don Mazzolari, nel quartiere Sabbioni, a circa duecento metri dalla villetta di via Biondini dove l’insegnante appassionato di musica abitava con la moglie di 40 anni, grafica pubblicitaria, che è stata iscritta sul registro degli indagati e che si trova in ospedale in stato di choc.

Accanto al corpo non è stato trovato sangue, ma resta il mistero di quel buco in piena fronte causato da un oggetto molto appuntito. Pamiro si è suicidato? Qualcuno l’ha colpito altrove, lo ha portato successivamente nel cantiere e poi lo ha spinto giù dal ponteggio? Ogni ipotesi è ancora aperta per gli uomini della Squadra Mobile di Cremona.