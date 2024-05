Crisanti apre le porte della sua mega villa: otto camini e tetto fotovoltaico

Andrea Crisanti, la mega villa palladiana da sogno con un occhio all'ambiente. La virostar vive nel lusso

Andrea Crisanti, la virostar del tempo del Covid e parlamentare del Pd, ha deciso di aprire le porte della sua mega villa palladiana a Villa del Ferro, nella campagna vicentina per il Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano), tra affreschi del Tiepolo, soffitti d’epoca decorati, pavimenti in impeccabile cotto, giardino all’italiana e uliveto a perdita d’occhio (un ettaro di parco), oltre a sette camere da letto. E poi ci sono loro: otto camini "tutti funzionanti, cosa molto rara", precisa il virologo. L’ampio parco e la facile difendibilità - riporta La Verità - ne farebbero anche un’ottima sede di gabinetti di salute pubblica, comitati scientifico-strategici e altre decisive war room in caso di prossime pandemie.

Intanto, però il compagno virologo ha un cuore verde. Nella proprietà, infatti, - prosegue La Verità - c’era anche un vecchio magazzino per trattori e macchinari vari, che è stato ristrutturato, e il senatore Crisanti ha voluto farci il tetto fotovoltaico. "Solo con quello riusciamo a fare fronte quasi completamente al fabbisogno energetico. Ed è un ulteriore passo verso una dimensione ecosostenibile", ha detto a Repubblica. Non solo, ma "agli ulivi non diamo diserbanti".