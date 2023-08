Cristina Seymandi: "Segre aveva programmato tutto. Ha fatto sparire l'anello"

Cristina Seymandi e lo zaffiro sparito 15 giorni prima: "Era tutto programmato da tempo da Segre"

Il tormentone estivo quest'anno non è una canzone rap ma la storia d'amore e tradimenti tra Massimo Segre e Cristina Seymandi. Ha fatto ormai il giro del mondo il video in cui il finanziere molla pubblicamente la sua futura moglie alla festa di fidanzamento, accusandola di averlo "cornificato" in più occasioni. Arriva la risposta di Cristina Seymandi alla lettera del suo ex fidanzato Massimo Segre inviata a La Stampa il 15 agosto, in cui il banchiere difendeva la sua decisione di rompere il fidanzamento in quel modo plateale durante una festa pre-matrimoniale tra amici a Torino.

Seymandi: "Rompo il mio riserbo, - scrive in una lettera al Corriere della Sera - dopo giornate di disagio che mi hanno molto provata. Ieri mattina (il 15 agosto, ndr) ho potuto leggere una lettera di Massimo Segre rivolta al direttore di un quotidiano, dove, per l’ennesima volta, la mia vita e il nostro comune percorso insieme erano messe in evidenza a tutta pagina".