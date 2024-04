D'Orsi: "Studenti manganellati da agenti drogati". Denunciato dalla Polizia

Manganellate Pisa, l'attacco in tv di D'Orsi ai poliziotti. Rischia il processo

Il professor Angelo D’Orsi, accademico che vanta cinquanta libri, cento saggi e quasi mille articoli scientifici. Allievo di Norberto Bobbio è ordinario di Storia del Pensiero Politico all’Università di Torino, rischia di andare a processo. Lo studioso è stato denunciato da due sindacati di polizia a causa delle frasi pronunciate in tv sui fatti di Pisa. Ecco cosa disse a "Quarta Repubblica" D'Orsi: "Quando vedo il poliziotto che manganella con un piacere di farlo, due cose mi vengono in mente. Uno, - dice D'Orsi e lo riporta La Stampa - per quel manganello c’è una sorta di rivalsa sociale verso lo studente, quasi invidia, tu stai studiando sei un privilegiato, io non sto qui a farmi massacrare con stipendi bassi". "E la seconda cosa - ha proseguito D'Orsi - è il fatto che troppo spesso, tanto sovente quei poliziotti, e me lo dicevano nelle interviste che ho fatto dal ’69 al ’72, hanno assunto delle droghe, hanno assunto delle sostanze per reggere il peso, questo però ti fa perdere anche i freni inibitori".

Il segretario generale del Siap, Giuseppe Tiani, precisa: "Il nostro legale ha depositato alla procura di Roma una denuncia querela nei confronti del professor Angelo D’Orsi". Una scelta "a tutela della dignità professionale, personale e delle famiglie dei poliziotti". Il professore commenta: "Quelle affermazioni - spiega a La Stampa - sono il frutto dei miei studi e delle mie interviste a fine degli Anni Sessanta e poi già Pasolini alludeva al fatto che i poliziotti fossero contrapposti agli studenti figli di papà. Non li ho insultati. E poi non mi ha denunciato la Polizia, solo i sindacati".