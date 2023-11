"Da 20 anni non paga l'affitto". Sfrattato papà di Diop, fedelissima Schlein

Pd, il papà di Mia Diop e la grana dell'affitto non pagato per 20 anni. Debito di 27mila €

Non c'è pace per la segretaria del Pd Elly Schlein, guai per il papà di una sua fedelissima, la stellina emergente dei dem Mia Diop che fa parte della direzione dei dem. Suo padre é stato sfrattato dall'appartamento che occupava abusivamente a Livorno: "Da 20 anni non pagava l'affitto". Stando ai documenti - ha scoperto la trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4 e lo riporta La Verità - avrebbe un debito col Comune da 27.213 euro. E ora il dirigente comunale dell'ufficio patrimonio, Enrico Montagnini, ha chiesto all'Avvocatura di avviare le pratiche per le procedure di sfratto per "morosità".

Dei 27 mila euro totali di debito, ben 19.951 relativi a canoni non pagati sono stati già mandati al ruolo e sono parte di un contenzioso civile. A Livorno - prosegue La Verità - altre unità abitative sono occupate da 20 anni. Ma il sindaco di centrosinistra Luca Salvetti rivendica comunque un risultato: "Erano 300 ora sono scese a 50". Il totale per gli affitti non pagati é di 264mila euro. Mia Diop, fedelissima di Schlein, aveva parlato di un "partito che deve puntare sui diritti". L'inviata di Fuori dal coro si è chiesta: "Quali diritti? Quelli di poter occupare una casa del Comune?". Un problema in più per la segretaria del Pd Schlein.