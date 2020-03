Da Atlante un supporto economico ai dipendenti per l'emergenza coronavirus

In tempi di coronavirus e dell’aggravamento della situazione sociale nel Paese, Atlante -azienda di Casalecchio sul Reno nel bolognese che opera come partner strategico delle principali catene della grande distribuzione alimentare italiana e estera e con un fatturato 2019 pari a 150 milioni di euro- ha deciso di supportare tutti i dipendenti con figli, tra gli oltre 70 collaboratori, con un contributo economico settimanale di 150 euro. Il contributo è finalizzato a favorire il loro impegno nella gestione familiare in questo frangente di chiusura delle scuole e limitazioni dei servizi generali, che mettono a dura prova la pianificazione familiare stessa delle attività quotidiane.

Tale contributo sarà erogato in relazione alla durata dello stato di emergenza legato al coronavirus.

“L’azienda -commenta Natasha Linhart, ceo di Atlante, é da sempre attenta al benessere dei propri dipendenti e alla qualità del lavoro. E in questo momento di incertezza ha ritenuto importante contribuire attivamente per affrontare con serenità questa fase di difficoltà, tramite un contributo economico a favore delle famiglie dei propri preziosi collaboratori, gravati da impegni di gestione familiare straordinari ”.