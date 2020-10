De Negri: "Cancellate le fiere in programma, danni per diversi milioni"

Il comento è amaro: “Lette le nuove disposizioni del Governo e della Regione Campania in merito all’emergenza Covid-19, Progecta è costretta a cancellare gli appuntamenti con Gustus, Pharmexpo ed Arkeda che erano state programmate come ogni anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli fra metà novembre e l’Immacolata. Ora conteremo i danni ed attenderemo il ristoro annunciato da Conte perché si tratta di danni quantificabili in diversi milioni di euro”. Angioletto de Negri, amministratore della società napoletana specializzata nell’organizzazione di saloni, fiere ed eventi, annuncia così la decisione presa nelle ultime ore.

“Nonostante la macchina organizzativa fosse in moto già dalla fine del primo lockdown e l’adesione entusiasta di tante imprese dei settori dell’agroalimentare e del food (Gustus), dell’industria farmaceutica e sanitaria (Pharmexpo) e dell’arredamento, del design e dell’edilizia (Arkeda), le limitazioni e norme di comportamento appena annunciate renderebbero praticamente impossibile il regolare svolgimento delle manifestazioni”, aggiunge de Negri.

“In questi mesi -continua il patron di Progecta- abbiamo lavorato sodo con lo staff della nostra azienda per il quale avevo rinunciato anche alla possibilità di usufruire della cassa integrazione pur di portare avanti il calendario delle fiere. Era appena partita anche la campagna di comunicazione, ci credevamo”.

Con la cancellazione di Gustus, Pharmexpo ed Arkeda viene di fatto annullato un intero anno di programmazione nell’attività di Progecta. A marzo era stata cancellata la venticinquesima edizione della Borsa mediterranea del Turismo mentre a giugno sono saltati gli appuntamenti con Expo Franchising Napoli e con la Fiera della Casa che quest’anno sarebbe stata griffata per la prima volta proprio da Progecta.

“Un danno complessivo di alcuni milioni di euro considerando anche l’indotto fra alberghi, ristorazione e servizi. Non è stato facile prendere una decisione così drastica e rimandare tutto al 2021, sperando di aver superato questo momento terribile. L’ottimismo che non deve mai mancare e la consapevolezza che nei momenti di crisi l’esigenza di rinascere ci porta a sviluppare nuove strategie, ci aiuta a proiettarci già alla prossima primavera quando Progecta tornerà in pista con Bmt 2021”.