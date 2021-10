Decreto capienze: 100% cinema-teatri, 50% discoteche al chiuso. Gli stadi...

Decreto capienze: 100% in cinema e teatri, 50% nelle discoteche al chiuso

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle riaperture. Nel settore degli spettacoli la capienza sara' al 100% sia al chiuso sia all'aperto. Per gli eventi sportivi sara' possibile riempire gli iumpianti al 60% al chiuso e al 75% all'aperto. Per le discoteche e i locali da ballo la capienza sara' del 50% al chiuso e del 70% all'aperto. Dal calcolo si escludono i lavoratori dei locali.

RIAPERTURE, GELMINI: CAPIENZA SPETTACOLI AL 100%. DL È BOCCATA D'OSSIGENO

Per Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, "il provvedimento del governo sulle capienze e' una boccata d'ossigeno per l'intero Paese e per tante attivita' economiche. Il green pass funziona, il numero dei vaccinati aumenta, e di conseguenza in queste ultime settimane i dati dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi sono sensibilmente calati. In zona bianca ci saranno, dunque, importanti novita'. Nel settore degli spettacoli - cinema, teatri, concerti - la capienza sara' al 100%, sia al chiuso che all'aperto. Per gli eventi sportivi sara' possibile riempiere gli impianti al 60% al chiuso e al 75% all'aperto. Per le discoteche e per i locali da ballo avremo una capienza del 50% al chiuso e del 70% all'aperto. In tutti questi luoghi sara' possibile accedere con il green pass, vero strumento di liberta' che ci sta riportando gradualmente alla normalita'. Forza Italia, insieme alla delegazione del centrodestra al governo, ha fortemente voluto questo allargamento delle maglie, che non e' un liberi tutti ma che ci consente di dar fiato a tante realta' economiche sinora fortemente penalizzate dalla pandemia. Rivendichiamo, dunque, questo successo. Siamo estremamente soddisfatti per i traguardi raggiunti, per il metodo con il quale sono stati approvati, per il coinvolgimento, mai mancato con questo esecutivo, delle Regioni e degli enti locali. Avanti cosi'".

Covid: Sibilia, su riaperture andiamo verso la normalita'

"La capienza degli spazi culturali, a partire da cinema e teatri, torna al 100%: una decisione che accoglie le richieste del M5s. Riaprono anche discoteche e sale da ballo col 50% al chiuso e il 75% all'aperto. Ha prevalso il buonsenso: dopo la durissima prova pandemica si riparte, tutti e in sicurezza, siamo sulla strada verso l'agognato ritorno alla normalita', grazie ai sacrifici e all'impegno di tutti". E' quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.

Covid: dl, anticipo controllo green pass per esigenze lavorative

I lavoratori saranno tenuti a rendere anticipatamente "le comunicazioni" sul possesso del green pass qualora il datore di lavoro per esigenze organizzative lo dovesse richiedere. E' quanto si legge nella bozza del nuovo dl sulle riaperture. Anticipo, "con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative", per garantire - si legge - l'efficace programmazione del lavoro.