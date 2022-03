Denise, dall'entusiasmo allo stallo: così naufraga la Commissione d'inchiesta

Caso Denise: su Affari l'intervento della dem Alessia Morani, promotrice della Commissione d'inchiesta

Alessia Morani butta la palla in tribuna. Alle insistite richieste di Affaritaliani.it per capire le ragioni dello stallo della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone, la deputata del Pd dice che al momento “le attività della Camera sono concentrate sui provvedimenti che riguardano i costi dell’energia”, che rappresentano la priorità.

La Morani sembra dimenticare che questi continui rinvii, di fatto, dimostrano la morte della Commissione. Infatti, con le elezioni in vista per il 2023, il margine d’azione disponibile per permettere alla Commissione di intervenire sarebbe comunque insufficiente. Sembra lecito domandarsi come sia possibile risolvere in pochi mesi una vicenda che va avanti da 18 anni.

Affaritaliani.it aveva interpellato anche Igor Iezzi Capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali, che in merito alla calendarizzazione della procedura ha spiegato la centralità del ruolo del Pd. Essendo il testo a prima firma Morani (Pd), una volta approvato in Commissione, spetta al Capogruppo d’Aula – Debora Serracchiani - chiederne l’inserimento in calendario durante la conferenza.

Rimane quindi da capire come sia possibile che proprio Alessia Morani, proponente dell’istituzione di un’inchiesta per fare luce sulle incongruenze del caso Denise, sembri aver perso l’entusiasmo con cui aveva portato avanti la battaglia i mesi scorsi.

Prende quindi corpo il sospetto che siano fondati i dubbi dei sostenitori della ricerca della verità sul caso Pipitone, che sulla Rete lamentano un inspiegabile blocco dell’iniziativa parlamentare. Mentre in molti fanno pressione perché questa vicenda possa trovare finalmente una soluzione, il giallo dell’inchiesta parlamentare continua.

