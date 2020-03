Diamond Princess, il comandante italiano è l'anti Schettino. Ultimo a scendere

Diamond Princess, comandante Arma è l'anti Schettino, ultimo a lasciare la nave

Il comandante Arma abbandona per ultimo la nave Diamond Princess e la sua compagnia Princess Cruises lo esalta: "E' un eroe agli occhi di tutti noi che facciamo parte della comunità globale della Princess". Ha fatto quello che fa ogni comandante di una nave: ha lasciato per ultimo la Diamond Princess. Lo aveva detto e lo ha fatto, l comandante italiano Gennaro Arma, l'ultimo appunto a sbarcare dalla nave da crociera in quarantena per l'emergenza coronavirus da settimane nel porto giapponese di Yokohama. Nel periodo in cui la nave è stata ormeggiata a Yokohama, dal 5 febbraio, 705 dei poco più di 3.700 passeggeri e membri dell'equipaggio sono risultati positivi e trasferiti nelle strutture apposite.

Evacuata la nave da crociera con 705 contagiati a bordo

Il gruppo finale dell'equipaggio che si trovava ancora a bordo della Diamond Princess ha infatti completato le procedure di sbarco dalla nave nella giornata di domenica. Lo hanno riferito le autorità giapponesi spiegando che i membri sani dell'equipaggio avevano iniziato a essere rilasciati a partire da giovedì e le ultime 130 persone sono scese.