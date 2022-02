Dilemma Putin: "Accettare la sconfitta o spingere verso la guerra totale"

Generale graziano: "Crisi Ucraina, invasione russa sottostimata quasi da tutti"

"Il dilemma russo e' se spingere verso una guerra totale o accettare la sconfitta che metterebbe in difficolta' la strategia generale di Putin verso Nato e l'Ue". Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea, ospite di "Mezz'ora in piu'" su Rai3.

A parte gli Stati Uniti, l'invasione dell'Ucraina e' stata "sottostimata un po' da tutti. L'obiettivo russo era di una campagna veloce per raggiungere un obiettivo politico rapido di un governo vicino a Mosca". "Ritengo in realta' che gli obiettivi della Russia siano piu' complessi, articolati e piu' temibili", ha aggiunto.

"Gli ucraini stano tenendo. Zelensky e' rimasto al suo posto, la preparazione delle Forze armate e' adeguata e loro capacita' di reazione e' stata superiore alle aspettative russe". L'Unione europea "sta reagendo con una rapidita' inaspettata: in poche ore sono state emanate sanzioni e disposti aiuti di tipo militare".

"In tutti i miei anni di servizio, non ho mai visto una guerra cosi' vicina, diretta e pericolosa per l'Europa, tocca veramente gli interessi e il cuore dell'Europa. E' una minaccia crescente". Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea, ospite di "Mezz'ora in piu'" su Rai3. Per l'Europa, oltre a quella che viene da Sud, "c'e' anche una forte minaccia da Est", ha aggiunto.

