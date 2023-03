Polizia: i 6 anni di ingiusto calvario della dirigente Falcicchia. Intervista

Dirigente delle Volanti di Milano accusata di peculato. Ma è innocente. Assolta dopo 6 anni. Intervista all'avvocato Domenico Aiello che la assisteva

In queste ore la Corte d'Appello di Milano ha confermato il proscioglimento dell'ex primo dirigente dell'Upg, la sezione Volanti della Questura di Milano, Maria José Falcicchia, finita a processo per peculato. Un’accusa molto pesante chiusasi con l’ennesima assoluzione piena. Abbiamo cercato di capire quanto accaduto con l’avvocato Domenico Aiello che assisteva la poliziotta

Mi scusi avvocato, potrebbe spiegarci la ratio di quanto accaduto? Perché non ne abbiamo compreso il senso….

“Visto l’impegno indefesso nel lavoro, alla dottoressa Falcicchia erano arrivati, da privati, proposte per donazioni di denaro ma la stessa aveva invitato i donatori a farle alla Questura. Il denaro donato è stato sempre utilizzato per ammodernare mezzi, opere o attività della Questura, mai per spese della dottoressa o personali”

I donanti avevano rapporti con la Questura?

“I donanti non avevano alcun rapporto con la Questura di Milano perché non erano indagati, non erano coinvolti a nessun titolo in indagini. Falcicchia, erano gli anni di Expo e si lavorava 18 ore al giorno, viveva praticamente segregata in Questura, allora ha pensato di far arrivare quel denaro alla Questura. Non doveva rendicontare queste spese perché non si trattava di soldi pubblici ma di denaro che i privati donavano all’ufficio”

E come si è arrivati a un’incriminazione così pesante?

“Arriva un’ispezione amministrativa e in seguito a conflitti interni ai vertici della Questura di Milano gli esiti dell’ispezione vengono mandati in Procura. La Procura reagisce una prima volta dicendo che sono fatti ‘interna corporis’ (atti interni del corpo di Polizia, ndr) e non c’è reato, i magistrati Civardi e Bocassini archiviano. Poi arriva un diverso magistrato della Procura Generale che avoca le indagini a sé, ravvisando gli estremi di reato. E riapre le indagini che proseguono per quasi due anni”

Quali sono stati gli esiti tecnici dei giudizi?

“Il giudice per l'udienza preliminare dice che non c'è il reato e la Corte d'Appello ieri ha detto che non c'è reato”

Ma questi soldi donati dai privati come sono stati spesi?

“Sono stati spesi attraverso l'acquisto dei caschi, l'abbellimento degli uffici, l'acquisto di materiale per la Questura. Pensi che è capito anche che alcune informative che la Questura doveva inviare ai magistrati dovevano essere necessariamente a colori ma in Questura non c'era una stampante a colori. Ogni volta gli agenti dovevano fare la colletta per racimolare il denaro e poi stampare i fogli in copisteria”

Il procuratore ha chiesto il rinvio a giudizio per la mancata di rendicontazione di quelle spese? Del denaro donato?

“Ma non erano soldi pubblici! Contestano questo, sì, e che andavano rendicontati e spesi secondo la contabilità di Stato. Prassi però impossibile perché la Questura stessa non li ha mai riconosciuti come soldi pubblici, perché se li avesse riconosciuti come soldi pubblici allora prima di fare la spesa ci sarebbe dovuto essere il decreto di impegno... eccetera eccetera, tutti gli incartamenti fino ai tre preventivi e l’aggiudicazione della commessa”

La dottoressa ha mai utilizzato questo denaro per sé o per acquisti personali?

“Mai”

E allora?

“Dico solo questo: la dottoressa Falcicchia alla fine ha regalato 100 opere alla Questura; ogni fotografia di questo artista famoso, Massimo Gatti, le cui opere vengono venduta in due gallerie di Milano a prezzi che oscillano dalle 2000 alle 6000 euro; Falcicchia ha lasciato tutte queste opere alla Questura e che mi risulta attualmente stiano a marcire in uno scantinato”

Visto quanto mi dice ci chiediamo quale sia il senso di questo impegno a fare un processo del genere?

“Non vedo alcun senso. Siamo partiti dalla contestazione iniziale di circa 50.000 euro per arrivare alla fine di tutto alla contestazione di 1500 euro, come possibile appropriazione indebita”

Appropriazione indebita per un dirigente-poliziotto è un’accusa grave. Quanto è durato questo calvario?

“Siamo in ballo dal 2017, pensi lei, con tutto ciò che ne consegue come danni all’immagine della dottoressa...”