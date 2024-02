Disastro sulla A12, maxi tamponamento. Un morto e diversi feriti

Maxi tamponamento sulla A12 tra Rapallo e Chiavari: un morto e diversi feriti

Un morto e dieci feriti in un maxi incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari in prossimità di questa ultima cittadina, direzione Livorno, avvenuto poco prima delle 7. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e automediche del 118 e i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Il tratto è stato chiuso per permettere all'elisoccorso di atterrare.

Secondo le prime informazioni un minivan con 9 operai (tutti stranieri) a bordo che viaggiava in direzione di Livorno si sarebbe ribaltato e fatto un testa coda, ponendosi sulla carreggiata in direzione opposta. A quanto pare gli operai sarebbero scesi dal veicolo e due di loro, soprattutto per il buio, travolti dalle vetture che arrivavano. Uno straziato dai mezzi. Altri cinque veicoli sono rimasti coinvolti nel maxi tamponamento.

Al momento l’autostrada è paralizzata nel tratto Lavagna-Chiavari, con deviazione del traffico sull’Aurelia: la Polstrada segnala quattro chilometri di coda tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno; altri tre chilometri fra Sestri Levante e Chiavari in direzione Genova.

Sul posto, oltre la Polizia Stradale e il personale di Autostrade, sono presenti le ambulanze della Croce Bianca, i Volontari del Soccorso di Rapallo, della Croce Verde e Croce Rossa di Chiavari, della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure; i vigili del fuoco di Chiavari mentre da Albenga si è alzato in volo l’elicottero Grifo.

Otto feriti sono stati trasferiti al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, altri due più gravi e in codice rosso al Policlinico San Martino di Genova con l’elicottero e con una ambulanza.