Docente si arrabbia con studentessa. Lei piange, interviene la madre. VIDEO

Da qualche giorno è diventato virale sui social un video che riprende l’esame di una studentessa iscritta alla facoltà di Medicina dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta. Il professore fa una domanda sul processo di divisione cellulare in un soggetto morto, la ragazza risponde ma non soddisfa il docente che non reagisce bene. A quel punto la ragazza si mette a piangere: “Professore, però vi voglio dire una cosa: è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata?”, replica la giovane.

Video postato su Facebook da Manuel Peruzzo

Il professore stizzito controbatte: “Ma tu devi andare a fare il medico! Al sesto anno parli ancora di divisione cellulare nel morto?”. Interviene anche la madre della studentessa, presente nella stessa stanza: “No, io devo intervenire. Sono la mamma e devo intervenire. Sono un medico anch’io. Lei sta mortificando mia figlia. Ci sono modi e modi. Mia figlia è esaurita”.

l professore però si difende: “Ma signora, nel morto la divisione cellulare! Ora è colpa mia se sua figlia si è esaurita? Cosa devo comprendere? Deve andare a curare la gente? Che dobbiamo comprendere? Li ammazza! Ma ci faccia la cortesia”. La donna avrebbe presentato anche una denuncia contro il professore.