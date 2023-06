Dolce e Gabbana, ira del modello: “Siete incompetenti, imparate il rispetto”

Alessio Pozzi contro Dolce e Gabbana

“Dopo l’ennesima esperienza nella vostra sede a Milano mi avete ridato la conferma di essere il peggio con cui una persona si possa interfacciare nel mondo della moda, io con voi ho chiuso!!”, con queste parole il modello Alessio Pozzi lancia su Instagram un attacco senza precedenti a Dolce e Gabbana. Come riporta il sito Spetteguless, il bresciano, tra i modelli più celebri e richiesti al mondo, volto anche di Armani, Calvin Klein, Bikkemberks e Boss, ha pubblicato un durissimo sfogo.

“Non ho timore a far sapere che siete degli incompetenti – scrive ancora - ve l’ho già detto in faccia ma è un pensiero che merita di essere condiviso anche qui. Qualche mio collega potrà anche accettare di farsi umiliare, con me non funziona! Se c’era una possibilità di tornare a lavorare insieme dopo oggi sono certo che non voglio più avere a che fare con una casa di moda come la vostra per il resto della mia carriera. Imparate il rispetto!”. Non è chiaro però che cosa sia successo tra il ragazzo e la Maison.