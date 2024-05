Don Ciotti clonato dall'AI: il volto usato per truffare gli ammalati

Don Ciotti clonato dall'Intelligenza artificiale, il prete antimafia usato per truffare gli ammalati

Recentemente è stato diffuso in rete un video che mostra Don Luigi Ciotti, noto sacerdote e attivista antimafia, mentre promuove alcuni prodotti miracolosi in grado di curare malattie alle ossa e problemi articolari. Tuttavia, si tratta di un video manipolato e alterato digitalmente. E' stato lo stesso prete a denunciare l'accaduto alla polizia postale facendo scattare un'inchiesta della magistratura. I truffatori, come riporta il Corriere della Sera, hanno usato il video dell'intervento di don Ciotti alla Giornata contro le mafie del 24 marzo a Tor Vergata per promuovere pozioni anti artrite da ciarlatani.

Don Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell'Associazione Libera, da anni si batte in prima linea contro le mafie e a favore della legalità e dei diritti umani. Tramite il suo impegno nel sociale e le sue prese di posizione nette, si è guadagnato il rispetto di molti.

A ingannare gli spettatori, e magari anche persone malate particolarmente sensibili al tema, non è solo la presenza di Don Ciotti in video, ma anche - e soprattutto - la riproduzione fedele della sua voce, in perfetto sincrono con il movimento delle labbra.

Il caso del deepfake del sacerdote antimafia è solo una delle tante truffe che si moltiplicano di giorno in giorno su web e telefonini.