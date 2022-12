Don Mazzi: "Il Vaticano andrebbe svuotato e bruciato. In Africa i cardinali"

Don Mazzi: "Preti pedofili? Colpa di adolescenze non vissute"

Don Mazzi attacca pesantemente la Chiesa e lo fa senza mezze misure. Durissimo l'intervento del 93enne fondatore di Exodus sui problemi della Santa Sede. "Se non esistesse il Vaticano, - spiega don Mazzi a Bresciaoggi - la Chiesa andrebbe molto, molto, meglio. Va svuotato e bruciato. È la copia del tempio di Gerusalemme. Più strada, meno Vaticano! Al Papa ho ricordato la parabola del buon pastore e gli ho detto che io sto meglio di lui, perché almeno posso correre dietro alle pecorelle smarrite. Il suo segretario ha sgranato gli occhi. Francesco ad Assisi con il suo bastone e in Africa solo i cardinali, a pulirsi le scarpe".

"Il Padreterno - prosegue Don Mazzi - ci ha dato 32 denti, ma io li ho persi tutti in un incidente. Perciò la lingua non mi s’impiglia nelle arcate, è libera. Voglio una Chiesa che arrivi prima, che non faccia del buonismo. Non lo sopporto più, il buonismo. Preti pedofili? Se passi la prima parte della tua vita in un luogo chiuso, certamente da grande avrai dei problemi. L’adolescente deve combinare i suoi pasticci. Di chi fa sempre il bravo, io non mi fido. L’adolescenza è un momento selvaggio. Noi grandi dobbiamo solo amarli, i ragazzi. Ma non perché cambino. Amarli, così come sono". Don Mazzi parla anche di Fabrizio Corona: "Pirla era e pirla è rimasto. Si sente la divinità di sé stesso, non vi è nulla di autentico in lui. Le sue parole mi lasciano del tutto indifferente. Purtroppo riconosco che Corona e Mora mi hanno solo fatto perdere tempo".