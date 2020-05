Donazioni Fedez-Ferragni, i 4 mln volevano darli al Sacco ma Galli... VIDEO

"In poco più di una settimana Fedez e Chiara Ferragni hanno raccolto 4 milioni e mezzo di euro che sono stati devoluti al San Raffaele, ospedale privato del gruppo San Donato". Così in un post su Facebook la trasmissione di Rai 3 Report, anticipa un servizio che parla delle donazioni fatte da molti personaggi dello spettacolo e in cui Fedez racconta come sono andati i fatti. "Ma all'inizio la loro - continua il post - iniziativa di beneficienza era destinata a una struttura pubblica milanese. Che cosa è andato storto?", continua il post con in allegato un estratto del filmato che stasera andrà in onda.