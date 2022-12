Donna sbranata viva da i suoi 2 cani rottweiler. Tragico Natale per una 68enne

Donna sbranata dai cani. La tragica fine di una donna nel Modenese

Natale da incubo per una famiglia del Modenese. A Concordia una donna di 68 anni è stata uccisa dai suoi due cani, letteralmente sbranata viva. Iolanda Besutti, è apparsa subito in condizioni critiche ed è deceduta durante il trasporto in ospedale. A febbraio i due animali avevano ferito un giardiniere. Gli animali, due rottweiler, pare fossero di proprietà della vittima e del marito. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e il 118. La donna è stata subito trasportata in codice rosso all'ospedale di Baggiovara, ma è stato tutto inutile. Polizia e carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

La vittima era una pensionata, così come il marito. A dare l'allarme, dopo la tragedia, sono stati alcuni familiari dopo essere rientrati nell'abitazione. Iolanda era molto affezionata ai suoi cani, su Facebook in alcuni post lei li definiva "i miei leoni". I due rottweiler avevano già aggredito una persona a febbraio, un giardiniere. I cani, di uno e quattro anni, ferirono gravemente l'uomo alle gambe e alle braccia, costringendolo a due interventi chirurgici durati diverse ore.