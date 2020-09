Dopo Berlusconi, controlliamo gli altri due supervip contagiati al Billionaire

“Il figlio del tycoon politicamente attivo” è venuto fuori: Luigi Berlusconi. Ma degli altri due supervip amici di barca contagiati dal Covid in Sardegna, di cui Affaritaliani dette notizia sin dal 23 agosto, nessuna traccia. Eppure, essendo risultati positivi, il “re dei jeans” e il “re dei piumini”, tutti clienti a ferragosto del Billionaire di Flavio Briatore poi chiuso, possono produrre molti danni non solo a se stessi, anche agli altri.

Sono stati individuati e posti in isolamento i due imprenditori-manager? E’ stata fatta una verifica su persone e luoghi, a partire dagli equipaggi, con cui insieme con Luigi Berlusconi hanno interagito dopo Ferragosto? Il nostro articolo raccontava del loro trasferimento in barca dal Billionaire al famoso Anema e core di Capri, locale notturno di balli sui tavolI, canti e karaoke di vipponi in vacanza con Guido Lembo.

E da lì l’allegra comitiva si è trasferita a Panarea, nelle Eolie. Dalle cronache non risultano interventi di verifica, sanificazione e prevenzione da parte delle autorità mediche e della sicurezza in quei luoghi, né test su quelle persone. La salute è un bene di tutti e va tutelato. Senza guar dare in faccia a nessuno. Anche se siamo di fronte a big dell’imprenditoria nazionale.