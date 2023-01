Dramma a Modena, lite furibonda. Martellate a moglie e suocero, poi si impicca

Dramma a Modena, adesso Soliera è un paesino sotto choc

Una furibonda lite in famiglia finisce in tragedia. L'ira di un 65enne si scaglia contro sua moglie e il suocero, forse proprio perchè stufo di avere in casa l'anziano papà della compagna di 85 anni. Paolo Soncin, tecnico in un'azienda del Modenese, - si legge su Repubblica - ha ferito a martellate la moglie, sua coetanea, e si è scagliato con la stessa arma anche sul suocero. L'aggressore, convinto di aver ucciso entrambi, si è poi impiccato, mentre i feriti sono stati portati in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara; entrambi sono in pericolo di vita, ma le condizioni dell'anziano sono più preoccupanti. Il 118 è intervenuto con tre mezzi.

La donna e il padre - prosegue Repubblica - dovranno ora ricostruire il movente della doppia aggressione nella casa di via Marconi. Escluso il motivo economico, perché la famiglia non si trovava in difficoltà; la tensione e la lite fra i coniugi potrebbe invece essere stata ingenerata da un'insofferenza di Soncin per la presenza in casa del suocero. Gli inquirenti hanno già sentito i figli della coppia e alcuni vicini, ma potrebbe essere la donna, appena le condizioni glielo permetteranno, a fornire agli inquirenti un quadro più chiaro sulla drammatica vicenda che ha sconvolto il paesino di Soliera in provincia di Modena.