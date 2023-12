Droga e armi: maxi blitz a Lecce contro la Sacra corona unita

Droga e armi, operazione della Dda Lecce contro la Sacra corona unita: 14 arresti

Vasta operazione della Polizia di Stato, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, sui territori a nord della provincia di Lecce e a sud di quella di Brindisi. Oltre 100 poliziotti sono impegnati nell’esecuzione di numerose misure cautelari e perquisizioni nei confronti di presunti componenti di un’associazione specializzata nel traffico di droga e armi. Secondo quanto emerso dalle indagini della Dda, le zone di S. Pietro Vernotico, Squinzano e Trepuzzi sono sottoposte al controllo di frange storiche della Sacra corona unita, sospettate di interagire fra loro, in particolare nel traffico di stupefacenti e armi. I particolari dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa convocata alle 10.30 in questura a Brindisi. Le ordinanze eseguite sono 14, tra San Pietro vernotico (Brindisi) e Trepuzzi (Lecce).