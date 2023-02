È bufera su un post di Andrea Delmastro per la maglietta della band nazirock

Scoppia in rete la polemica per una vecchia foto postata da Andrea Delmastro, dove indossa una maglietta della band nazirock

Dal profilo Facebook di Andrea Delmastro spunta un'immagine insieme a post nostalgici di Mussolini e alla scritta "balilla", dove mostra l'avvocato-politico in giardino insieme a due cani di grossa taglia. Ma quel che salta all'occhio è la maglietta indossata dall'attuale numero due del ministro Nordio: una t-shirt dei Gesta Bellica, gruppo nazirock nato a inizio anni '90 nel vicentino. Una delle formazioni più note nel circuito della cosiddetta "musica d'area", seguitissima dalla galassia dell'ultradestra razzista e suprematista.

La maglietta in questione ha sollevato una bufera in rete, come riporta La Repubblica. In particolare nel repertorio dei gruppo "Gesta", che iniziano la loro attività in seno agli ambienti dei neonazisti Veneto Fronte Skinhead e che hanno visto alcuni membri storici arrestati, inquisiti e condannati, ci sono dei brani particolarmente significativi.

Come riporta sempre La Repubblica "Il Capitano", è un pezzo dedicato al capitano delle SS e boia delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke. "Liberate il Capitano! Lui non si piega e non lo farà mai", recita la canzone. Inoltre, sempre dei "Gesta" sono Sangue e Onore (il Blut und Ehre della gioventù hitleriana), Feccia Rossa, Foibe, Giovane Patriota. Che Delmastro negli anni della militanza nella gioventù di An - la stessa filiera di Giovanni Donzelli e di Giorgia Meloni - fosse un fan della discussa band veneta era noto solo agli amici e ai camerati di Biella, la sua città. La fotografia postata su Fb toglie ogni dubbio.