E se ora Ferragni si ritirasse appendendo al chiodo le borse Vuitton e Armani?

Chiara Ferragni ha fatto il suo tempo, è ora di dire addio al mondo social. Ne guadagnerebbero i migliaia di giovani che la seguono





E se Chiara Ferragni dopo le scuse annunciasse il ritiro a vita privata? Farebbe davvero la cosa giusta. Ha fatto il suo tempo, ha fatto i soldi, ha fatto anche qualche porcheria, come sta emergendo inesorabilmente ( dopo la truffa dei pandoro ora quella delle uova di Pasqua ). Si chiuda nel suo bell'attico in Citylife a Milano, coi suoi due bambini, influencer forzati sin dalla gravidanza anche loro, poverini, si goda il suo Fedez e se ne curi, si gingilli con le collezioni di gioielli e borse griffate dal valore inestimabile, ricevuti in regalo dai produttori perché fossero da lei ostentati sui social, stimolando e innescando comportamenti imitativi e impulsi d'acquisto, tra i milioni di follower sognanti ed adoranti.

Ne guadagnerebbe lo stile di vita e la crescita spirituale e morale di migliaia di giovanette ebeti, piccole Ferragni che crescono. Sarebbe un gesto di alta moralità, il vero risarcimento sociale dopo le comode scuse con lacrimucce.

CASO BALOCCO/ GUARDA IL VIDEO DI SCUSE DI CHIARA FERRAGNI

Chiudere la carriera e attaccare le borsette al chiodo. Migliaia di genitori ringrazierebbero, sottraendo ai figli questi esempi negativi di arricchimenti tanto facili quanto futili e idioti. Sarebbe un cambio d'epoca, con il tramonto della professione senza talento di influencer, che ha tanto negativamente informato e caratterizzato questi primi 24 anni del terzo millennio. Un gesto di riscatto definitivo, profondo e dirimente, di alto valore sociale e pedagogico. Forza Ferragni, fai la cosa giusta e poi fai perdere le tue tracce.