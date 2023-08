Earth Overshoot Day, cos'è e che impatto ha sull'ambiente

Earth Overshoot Day, cos'è e che impatto ha sul Pianeta

Consumiamo più di quanto la Terra riesce a darci. E' questo il concetto dietro l'Earth Overshoot Day scattato oggi 2 agosto 2023. Questa è infatti la data calcolata in base a particolari algoritmi dal Global Footprint Network e che fotografa il momento in cui l'umanità ha utilizzato tutta la quota di risorse naturali per l'anno in corso. Il desiderio costante di crescita spinge a un consumo sempre più elevato delle risorse ma il nostro Pianeta, l'unico che abbiamo, fatica a stare al nostro passo.

Earth Overshoot Day putroppo nel corso degli anni è sempre più arretrato. Nel 1971 era fissato al 25 dicembre fino ad arrivare al 14 ottobre nel 1990 e il 25 settembre nel 2000. Nel 2018 si addirittura arrivato a battere ogni recod con l'Earth Overshoot Day che è caduto il 28 luglio. Complici anche la transizione ecologica e la pandemia di Covid-19, la soglia in cui siamo in debito con la Terra è tornata spostarsi in avanti.