Ecco il primo distributore di prodotti pugliesi. Addio ai "cibi spazzatura"

Arrivano le macchinette con prodotti pugliesi. Presto in tutta Italia

Le prelibatezze della cucina pugliese saranno presto disponibili anche nelle classiche macchinette, quelle presenti in uffici, stazioni, ospedali che distribuiscono attualmente "cibo spazzatura", vale a dire snack, patatine etc. Ma da sabato scorso è realtà - si legge su l'edicola del sud - il primo distributore automatico per la vendita di prodotti tipici della Puglia. Boom di visitatori a Bisceglie nello scorso week end. Oltre 10mila visitatori presenti allo stand, in occasione della mostra mercato “Dalla Terra al Mare”, per l’anteprima nazionale di una innovazione rivoluzionaria resa possibile grazie al progetto Cre.Di.Smart. Una idea innovativa che punta ad accorciare la filiera, avvicinando produttori e consumatori, offrendo una scelta di prodotti più sani.

Un progetto in sperimentazione e ancora in corso. Prevede il coinvolgimento di almeno 250 consumatori e 30 referenze alimentari stagionali, verrà dato grande spazio alla partecipazione e alla valutazione dell’innovazione. Gli acquirenti potranno prenotare o acquistare i prodotti anche tramite una piattaforma web collegata al distributore, garantendosi così la disponibilità dei prodotti.