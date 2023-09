Elba, la barca a vela “Seven” appartenuta a Ennio Doris passa da Porto Azzurro

Mediolanum, la super barca a vela di Ennio Doris passa da Porto Azzurro all'isola d'Elba

Ennio Doris, il noto banchiere fondatore di Mediolanum scomparso nel 2021 all’età di 81 anni, era un grande amante del lusso che considerava un investimento. Si definiva “il medico del risparmio” in riferimento alla sua attività di banchiere e uomo dei numeri.

Per questo ha fatto notizia l’attracco della lussuosa barca a vela a lui appartenuta, “Seven”, a Porto Azzurro all’isola d’Elba, la sera dell’11 settembre. La direzione? Non è dato saperlo, ma quello che è certo è che il mezzo di navigazione made in Italy e lungo 60 metri. Tutta la famiglia Doris, del resto, ha la passione per il mare. Il figlio di Ennio Doris, Massimo, che ha ereditato la barca, ama veleggiare e il nipote pratica lo sci d’acqua. A bordo sono previsti un laser, delle moto d’acqua, una zona gym. Disegnata da Perini nel 2017. È il 3° scafo della serie dei 60 metri di Perini e può ospitare 10 ospiti e 10 persone di equipaggio. Il suo interno è stato progettato da Studio Dante Benini.