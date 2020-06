Election day: l'ipotesi di fare i seggi negli edifici confiscati alla mafia

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, pur essendo iniziata la fase 3 della ripartenza quasi totale, la malattia non è sparita e il Paese deve farci ancora i conti. A settembre bisognerà affrontare un nuovo problema, quello dell'Election day, in programma il 20-21 del mese. Il Viminale sta cercando alternative alle scuole, primo per evitare il più possibile che il virus circoli vicino agli studenti, secondo per cercare di dare continuità all'anno scolastico, senza ulteriori slittamenti della data d'inizo delle lezioni. Si potrebbe votare - si legge su Repubblica - in alcuni edifici confiscati alle mafie o nelle ex caserme (perchè in quelle in uso è vietato), O in palestre e palazzetti dello sport o centri congressi. Comuni, ministero dell’Interno e della Difesa potrebbero mettere a disposizione tutti gli edifici pubblici (tali per legge devono essere) adeguati per provare a rispamiare più scuole possibili dallo stop forzato per l’Election day d’autunno, ma di certo non c’è modo di trovare una sede alternativa per i 61.500 seggi elettorali italiani che nella stragrande maggioranza ( 54.800) sono ospitati in edifici scolastici.

Bene che vada - prosegue Repubblica - si potrebbe arrivare ad una soluzione parziale e solo nelle grandi città. I due viceministri all’Istruzione Anna Ascani e all’Interno Matteo Mauri sono già al lavoro per evitare che l’anno scolastico, la cui data di inizio è stata fissata per il 14 settembre, debbe subito fermarsi dopo meno di una settimana per consentire l’allestimento dei seggi nelle aule. «Le difficoltà non sono poche - spiega Mauri - su tutte quella di trovare un numero così elevato di strutture alternative diffuse sul territorio. In ogni quartiere c’è una scuola e la gente la devi far votare vicino casa. Devono essere luoghi appropriati e devi attrezzarli e tutto questo naturalmente ha un costo. E poi devi informare gli elettori che sulle loro schede hanno segnato numero della sezione e luogo. I tempi sono stretti.