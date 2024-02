Flavia Borzone: "Sono sorella di Elettra Lamborghini". Spunta un test del Dna

Flavia Borzone, Elettra Lamborghini e la querelle sul test del dna

Flavia Borzone, 36 anni, è figlia di Rosalba Colosimo. Il tribunale di Napoli in primo grado ha disconosciuto la paternità di Amedeo Borzone, ex marito della madre. Flavia Borzone, sostenuta dalla madre, dice che il suo vero padre è l’imprenditore Tonino Lamborghini che ha querelato entrambe per diffamazione. Gli avvocati delle due donne hanno fatto sapere di essere in possesso di un test del Dna che dimostrerebbe che Flavia ed Elettra Lamborghini, figlia di Tonino, sono sorelle.

Una vicenda raccontata oggi dal Corriere della Sera, che racconta come nell'udienza del 29 gennaio al processo per diffamazione aggravata promosso da Tonino Lamborghini, la difesa di Flavia Borzone abbia sostenuto di avere già un test del Dna che proverebbe la sua tesi. "Già nel 2019 Lamborghini aveva presentato due denunce per diffamazione contro mamma e figlia. Il giudice civile gli ha dato ragione in primo grado, condannando le donne a risarcirlo con 60 mila euro. Il processo penale è invece quello in corso a Bologna, quello della cannuccia e del test che gli avvocati delle due donne promettono di presentare nella prossima udienza".

Alla prova del Dna "si oppone decisamente Tonino Lamborghini in quanto «fondata su un campione carpito subdolamente a mia figlia legittima» ed «eseguita illecitamente»", scrive il Corriere della Sera. "Anche se riconosce che con «la signora Colosimo», la madre di Flavia, ha avuto una «breve e occasionale relazione» e che poi «le nostre vite sono proseguite su binari separati per quasi 30 anni senza nessun contatto»". Ribattono gli avvocati delle due donne che tutto è stato fatto in modo regolare.