Elezioni Torino, tra i candidati c'è anche...Michael Jordan

Elezioni Torino: tra i candidati sindaco c'è anche Michael Jordan nella lista della Rosa nel Pugno. Il manifesto ironico è diventato virale

Domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre si terranno a Torino le elezioni per il nuovo sindaco così come in altre grandi città come Milano, Roma, Napoli e Bologna. In Calabria, a causa della morte della governatrice Jole Santelli, si voterà per il rinnovo del consiglio regionale. Nel capoluogo piemontese sono 13 i candidati per la carica di primo cittadino, 11 uomini e 2 donne (qui potete trovare la cronaca futuribile sul risultato del voto). Tra gli outsider, però, c'è un nome insospettabile e decisamente inaspettato.

Per le strade di Torino sono comparsi alcuni falsi manifesti elettorali con Michael Jordan come candidato sindaco. L'ex stella dell'NBA come slogan elettorale avrebbe scelto: "Torino, la mia città". Sullo sfondo invece della Mole Antonelliana simbolo della città c'è la torre Eiffel di Parigi. Michael Jordan si sarebbe poi candidato nella lista della Rosa nel Pugno, partito dei Laici Socialisti Liberali Radicali fondato da Panella, Bonino e Boselli che non esiste più dal dicembre 2007. Ovviamente si tratta di uno scherzo, dato che Michael Jordan è nato a New York e non ha mai visitato Torino, ma la trovata ha riscosso un grande successo social. La foto del manifesto con il campione assoluto del basket mondiale è diventato virale.