Elodie contro Giorgia Meloni: "Vedo una donna molto arrabbiata" - FOTO

La cantante Elodie commenta l'attacco di Giorgia Meloni alla lobby Lgbt

La madrina del Pride di Roma, Elodie si racconta in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. La cantante da sempre è una paladina dei diritti e della sorellanza, che ha sperimentato sulla sua pelle, con la sorella, in una famiglia con vari problemi (anche di tossicodipendenza) e in un quartiere difficile, dove se la sono cavata da sole.

Alla festa arcobaleno di Roma, in piazza della Repubblica, Elodie ha cantato dal carro di Mucca Assassina e ha commentato: "C’era mia nonna, mia mamma, mia sorella e la compagna. Quando siamo partite dal Qube per arrivare a piazza della Repubblica, la prima tappa delle 4, mi sono commossa. Nella vita non ti immagini di finire in determinati posti con determinate persone". Sempre in tema di diritti, Elodie ha espresso la sua opinione nei confronti della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che ha recentemente attaccato la lobby Lgbt, commentando: "Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei, non dovrebbero esserci queste distinzioni, e mi spiace ci siano persone che le fanno. Famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene, in società, assieme. C’è troppa rabbia in queste persone. Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri. Solo che devi essere cosciente di questo problema con la rabbia".

Nell'intervista, poi, arriva il momento dove la cantante, torna a parlare del rapporto con Marracash e rivela: "È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato".

Mentre, sulla relazione che attualmente c'è tra i due la definisce una situazione complicata e non sa come potrebbe evolversi: "Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice".