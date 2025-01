Enrico Varriale, un'altra donna lo accusa: "Minacce e botte"

Enrico Varriale, nuovi guai: il secondo processo e la testimonianza della presunta vittima

Nuovi guai giudiziari per l'ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale. Il giornalista è stato denunciato anche da una seconda donna per stalking, un caso simile al precedente, anche questa volta si tratta di una donna con cui Varriale intratteneva relazioni sentimentali. Entrambe - riporta La Repubblica - hanno detto di essere state picchiate e perseguitate. Nel 2022 è iniziato il primo processo. Tra i fatti contestati quelli accaduti il 6 agosto 2021, quando - secondo l'accusa - avrebbe picchiato l’ex compagna minacciandola di incidere sulla sua carriera. Il secondo processo nasce dalla denuncia di una donna che frequentava Varriale. "Mi ha dato uno schiaffo a piene mani - ha raccontato in udienza al processo - che mi ha fatto cadere. Gli attacchi di panico sono cominciati dalla sera stessa. Quando volevo scappare e lui mi ha chiusa a chiave, ho iniziato ad avere questa sensazione. E ho capito che era panico: percepivo pericolo, soffocamento, tremore".

"Non riesco più a uscire da sola, non riesco più a farmi una passeggiata da sola, a camminare per strada, mi guardo sempre intorno. Quando vado a lavoro - prosegue la donna in udienza e lo riporta La Repubblica - sono sempre accompagnata", racconta parlando dietro un paravento, in un’aula del tribunale di Roma, dove è in corso il secondo processo a carico del giornalista, già accusato di reati simili da un’altra donna. La presunta vittima ricorda ogni istante dei fatti iniziati l’8 dicembre del 2021. Varriale avrebbe smesso di perseguitarla soltanto dopo la presentazione delle denunce: "Ho preso le mie precauzioni: cerco di evitare qualsiasi cosa che mi possa mettere in pericolo. Non riesco più a farmi toccare il viso, mi ha lasciato segni, perché dopo qualche giorno ho iniziato ad avere aderenze sulla parte sinistra. Mi ha preso in pieno con tutta la mano. Io peso 47 chili, è facile mandarmi giù con uno schiaffone".