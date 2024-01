Entra dal balcone e minaccia la moglie: "Ti sgozzo e metto i pezzi in valigia"

A Qualiano un 56enne è stato arrestato per maltrattamenti mentre tentava di entrare in casa dal balcone minacciando di morte la moglie

Ennesimo caso di violenza sulle donne. A Qualiano, in provincia di Napoli, un uomo è stato fermato nella notte dai Carabineri per aver tentato di entrare in casa dal balcone. Il tutto minacciando la moglie, che all'interno dell'abitazione insieme ai figli tentava in tutti i modi di impedirgli l'accesso.

L'uomo, visibilmente ubriaco, gridava alla compagna che l'avrebbe sgozzata e poi puttato i pezzi in una valigia. Ai Carabinieri ha invece suggerito di arrestarlo subito in quanto li avrebbe "picchiati e bruciato tutto". Il 56enne è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale ed è ora in carcere in attesa di giudizio.

Stando alla ricostruzione dei militari, l'uomo sarebbe rientrato a casa da solo intorno alle 16. Avrebbe poi raccontato ai figli che la moglie era priva di sensi in garage. I due ragazzi hanno quindi raggiunto la donna e presumendo che le sue condizioni fossero da imputare al padre l'hanno portata in ospedale. Dopo qualche ora è stata dimessa senza alcuna prognosi ed è poi salita in auto con il marito arrivato in pronto soccorso.

I figli invece sarebbero tornati indietro su un'altra auto. Lungo la strada hanno però visto il mezzo dei genitori fermo con le portiere aperte e la madre a terra mentre il padre la prendeva a schiaffi. La donna è stata quindi soccorsa dai figli per la seconda volta e l'hanno riportata con loro a casa. L'uomo invece si è allontano da solo per poi tornare nella notte tentando i entrare in casa con minacce di morte e insulti. Dalla denuncia è emerso che la moglie del fermato avrebbe subito decenni di violenze e vessazioni mai denunciate durante i 20 anni matrimonio.