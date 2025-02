Esercito Italiano, i numeri: uomini e mezzi (compresa aviazione e marina)

L'Esercito italiano da solo prevede oltre 99mila unità. La Difesa si compone poi di 828 veivoli di vario tipo e 200 carri armati

Ora che gli Stati Uniti sembrano intenzionati a ritirare il proprio sostegno alla difesa dell'Ucraina contro l'invasione da parte della Russia, sorge il problema di come da sola l'Europa sarà in grado di fornire a Kiev i mezzi necessari per non soccombere. In questo senso le forze armate italiane (FF.AA.) sono in prima linea ma di quanti uomini e mezzi dispongono?

Le FF.AA. dipendono dal Ministero della Difesa. Il ruolo di comandante in campo è ricoperto dal Presidente della Repubblica. Esse comprendono: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri.

La Guardia di Finanza è un corpo di polizia a ordinamento militare ma sebbene non faccia riferimento al Ministero della Difesa ma a quello dell'Economia e delle Finanze in caso di conflitto potrebbe essere chiamata a scendere in campo.

L'Esercito italiano è adibito alla difesa terrestre e nel 2023 contava 99.457 unità, di cui 94mila militari e più di 5mila civili. Stando ai dati forniti dall'Esercito, escludendo i droni, nel 2022 oltre ai velivoli effettivi composti da 4.036 civili, 13.100 riservisti, 716 aeromobili e 142 F-35, le forze armate dispongono di 828 velivoli tra caccia (90), aerei da attacco (186), da trasporto (424) e da addestramento (193). L'Esercito conta poi 200 carri armati, 164 pezzi di artiglieria semovente e 90 pezzi di artiglieri trainata.

La Marina militare, invece, è incaricata di difendere lo spazio marino italiano e si compone di 31.869 unità di personale militare e 9.616 unità di personale civile. I suoi mezzi includono le forze navali come cacciatorpediniere, fregate, le portaerei Cavour e Giuseppe Garibaldi, portaeromobili ma anche forze subacquee e aeree. La sua più antica unità navale è il veliero Amerigo Vespucci, in servizio da 93 anni e nominato ambasciatore dell'UNESCO e dell'UNICEF.

L'Areonautica militare ha il compito di controllare e difendere lo spazio aereo italiano e ci compone di 36.850 unità. I suoi mezzi principali sono il Panavia A-200 Tornado, il caccia Eurofighter Typhoon (F-2000A) e gli F-35. Oltre a questi dispone di elicotteri, droni, veivoli di sorveglianza, speciali e per l'addestramento. In quest'ultima categoria rientra la pattuglia acrobatica nazionale (PAN) delle Frecce Tricolori.

Infine, l'Arma dei Carabineri ha funzioni speciali di gendarmeria e polizia militare. Fino al 2000 rientrava nell'Esercito ma oggi risulta una forza armata autonoma. L'Arma conta 108.000 unità su una soglia prevista per legge di 117.934 militari. I mezzi in sua dotazioni sono per la maggior parte auto di servizio, veicoli blindati e droni. L'arma di ordinanza in genere è la Beretta 92 nelle versioni SB e FS.