Quanti uomini e mezzi militari hanno gli USA in Europa

Quanti soldati USA in Europa? Dopo l'invasione russa dell'Ucraina il personale americano nel Vecchio Continente è salito a 100mila unità

Attualmente, stando ai dati del Parlamento Ue del Dipartimento della Difesa americano, in Europa sono dispiegati più di 100mila militari degli Stati Uniti. Un numero così alto non si vedeva dagli ultimi 15 anni. Prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia erano 74mila. Gli USA all'epoca preferivano una presenza più massiccia nell'area indo-cinese per contrastare la crescita militare di Pechino ma tra gennaio e marzo del 2022 circa 20mila soldati sono stati trasferiti in Europa.

Ora che il presidente Donald Trump vorrebbe ridurre il sostegno militare degli Stati Uniti all'Unione Europea si parla di un taglio del 20% del personale USA, pari a 20mila unità. Stando ai think tank di Bruegel, l'Ue per sopperire al ritiro delle forze americane avrebbe bisogno di 300mila soldati oltre a 1.400 carri armati, 2.000 veicoli da combattimento e 700 pezzi di artiglieria.

Prima del conflitto in Ucraina, l'esercito USA rappresentava la quinta forza militare sul continente dietro a Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna. I 100mila militari oggi presenti in Europa rappresentano comunque un numero piuttosto esiguo se paragonato alle oltre 400mila unità degli Anni 80, poco prima del crollo dell'Unione Sovietica. Negli anni la presenza americana è diminuita dell'85% e le basi USA in Europa sono scese del 75%.

Di questi 100mila militari più della metà è a supporto del Comando europeo della Difesa statunitense (Eucom) a Stoccarda, in Germania. Non è un caso che proprio in questo Paese ne siano stanziati il numero più alto (36mila) contro i 12.902 dell'Italia. Nel nostro Paese sono presenti 8 basi Nato: Camp Derby (Pisa), Camp Ederle (Vicenza), l’Aviano Air Base (Pordenone), la Gaeta naval support activity, la Naval support activity Naples (Capodichino), San Vito dei Normanni (Brindisi) e in Sicilia la stazione di trasmissione radio navale di Niscemi e la base aerea di Sigonella.

In Polonia sono di stanza circa 4.500 soldati americani, che non possono però entrate attivamente in azione per non mettere a rischio la neutralità della Nato. La Turchia è invece la nazione che ospita il numero più basso di militari USA (1.600).

I soldati americani in Europa fanno anche parte della Nato response force e circa 5.000 truppe rientrano nella "high readiness task force" che si è attivata in seguito all'invasione dell'Ucraina. Altri 3.500 soldati sono presenti in Kosovo nell'ambito della missione di Pacekeeping.