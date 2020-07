Esodo estivo, bollino nero per tre weekend. Ecco quali

Giornata da bollino nerosulle autostrade italiane il prossimo otto agosto. E' quanto prevdde ilPiano dei servizi per liesodo estivo 2020 di Viabilita' Italia. I datidi traffico riferiti a questi ultimi due mesi hanno suggerito dicontrassegnare con il "bollino rosso" i fine settimana del 24 - 26luglio e del 31 luglio - 2 agosto prossimi. Il fine settimana del 7 - 9agosto e' quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico, conuna previsione di criticita' da bollino nero per la mattina di sabato 8agosto.