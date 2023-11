Esselunga, è allarme: richiamati diversi lotti di Marrons Glaces. Ecco quali

Esselunga richiama diversi lotti di Marrons Glaces. È allarme alimentare

Esselunga lancia l’allarme. Il gruppo di supermercati ha annunciato il richiamo alimentare che riguarda un articolo venduto solo nei punti vendita della catena. Il richiamo è scattato con tanto di avviso rilasciato anche da parte del Ministero della Salute.

I consumatori che hanno acquistato uno specifico prodotto rischiano problemi per la loro salute. Nei casi più gravi, potrebbero insorgere complicanze che potrebbero rendere necessario l’intervento del personale medico con una ambulanza o pronto soccorso. Il richiamo alimentare di Esselunga, alla luce di tutto questo, è accaduto a scopo precauzionale.

Da parte di Esselunga e delle autorità preposte sono state tolte dalla vendita alcuni lotti del prodotto esposto sugli scaffali dei supermercati con la denominazione di vendita di Marrons Glaces in pezzi di Esselunga TOP. Ciascuna unità dei lotti segnalati ha un peso esclusivo di 250 grammi. Non sono disponibili i riferimenti che riguardano il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Ma sappiamo il nome del produttore stesso, che è l’azienda Raffael s.r.l., il cui stabilimento di produzione è situato all’interno del territorio della località di Montoro, in provincia di Avellino. I lotti segnalati sono i seguenti:

L3010 – C084;

L3018 – C094;

L3027 – C101.

E la data di scadenza o termine minimo di conservazione in tutti i casi è indicata a marzo del 2024. Il motivo del richiamo è rappresentato dalla presenza di allergeni, e nello specifico di anidride solforosa. Cosa che però non è in alcun modo riportata all’interno delle informazioni rilasciate tra gli ingredienti. Chi non è allergico all’anidride solforosa può tranquillamente consumare questo prodotto.

Mentre chi è invece soggetto a tale reazione fisica avversa è tenuto a riconsegnare la merce al supermercato Esselunga dove è stata fatta la spesa. La stessa Esselunga ha anche messo a disposizione un apposito numero verde gratuito allo scopo di potere ricevere maggiori informazioni: 800 666 55